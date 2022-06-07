Проект по переработке строительных отходов победил на первом российском экологическом кейс-чемпионате

Победитель также придумал инновационный способ использования отходов в 3D-печати

Подведены итоги кейс-чемпионата «Экопоколение.РЭО», который проходил в рамках всероссийского экологического форума «Экосистема», где состоялись защиты готовых решений кейсов и были объявлены победители.

Авторами лучших решений и победителями кейс-чемпионата стали Михаил Плотников с кейсом «Рециклинг строительных отходов» и Игорь Русинов с кейсом «Создание экотехнопарка».

В первом случае участник решал кейс на основе своих знаний, полученных во время образования, и работы в организациях в сфере строительства. Так, Михаил привёл успешные показательные примеры использования ценных отходов в создании инфраструктуры населённых пунктов, а также инновационный способ использования — 3D-печать.

Второй победитель рассматривал возможность создания экотехнопарка в Каменске-Уральске Свердловской области. Экотехнопарк подразумевает под собой обработку ТКО, а также переработку вторичных материальных ресурсов в продукцию. Помимо этого, экотехнопарк также рассматривается как площадка для возможного развития креативной индустрии и исследовательских лабораторий. К решению кейса представлена подробная смета.

«В рамках кейс-чемпионата было презентовано огромное количество интересных идей по улучшению отрасли обращения с отходами. Я хотел бы поблагодарить участников за такой живой отклик. Неравнодушные к экологии молодые люди действительно смогли проявить себя, показать свои размышления в экосфере, поискать креативные, неординарные решения экологической проблемы в отрасли обращения с ТКО. Авторов лучших кейсов мы наградили ценными призами. А ещё они получили возможность пройти стажировку в РЭО, и мы со своей стороны этому чрезмерно рады — взгляд молодёжи нам очень важен», — сказал руководитель ППК РЭО Денис Буцаев.

Проект был направлен на повышение экологической культуры среди населения страны. Присоединиться к другим проектам в рамках экосистемы «Экопоколение.РЭО» можно на сайте: https://www.ecopokoleniereo.ru/.

Кстати, 5 июня стартовал экологический марафон, который включил несколько видов просветительских мероприятий, таких как ЭкоГТО, субботники, экодни и т. д.

Проект реализуется в рамках программы ПЭО по развитию экологического добровольчества, в целях которой планируется объединить 10 000 эковолонтёров из 70 регионов. Напомним, в мае завершилась серия субботников «Зелёный десант», которая также прошла под эгидой РЭО. По результатам акции удалось провести 66 субботников в сорока регионах, объединить более трёх тысяч волонтёров и собрать более 62 тонн отходов.