Проект по переработке систем нагревания табака может появиться в России

Аффилированные компании «Филип Моррис Интернэшнл» в России и Российский экологический оператор (РЭО) обсудили возможное внедрение в стране системы сбора и переработки устройств для нагревания табака IQOS. Кроме того, табачная компания поддержала введение расширенной ответственности производителей (РОП).

«РОП распространяется на производителей товаров и упаковки, и мы видим на примере ФМИ, что бизнес-сообщество готово к совместной с государством работе для вступления в силу новых правил. Компания поддержала проект и выразила желание внести свой вклад в реализацию и дальнейшее развитие РОП, а также способствовать снижению количества образуемых отходов, развивать инфраструктуру, организовывать сбор и переработку упаковки от своих товаров», — сообщил генеральный директор ППК РЭО Денис Буцаев на встрече с руководством российского филиала ФМИ.

Вице-президент по корпоративным вопросам аффилированных компаний «Филип Моррис Интернэшнл» в России Сергей Слипченко отметил, что открытый диалог и сотрудничество позволят выявлять лучшие и эффективные решения для бизнеса и государства.

«ФМИ в России поддерживает подход правительства Российской Федерации к совершенствованию концепции расширенной ответственности производителей, и готова вносить свой вклад в ее реализацию как добросовестный природопользователь и ответственный корпоративный гражданин. Открытый диалог и сотрудничество будет содействовать выявлению и внедрению наиболее эффективных для государства и бизнеса решений», — заявил Слипченко.

В компании отметили, что стараются снижать вред от потребления табака и развивают инновационные продукты, а экоповестка для нее — одна из приоритетных. ФМИ также готова снижать количество отходов потребления, развивать инфраструктуру, сбор и переработку упаковки от своих товаров.

В свою очередь РЭО предложил ФМИ вступить в Ассоциацию содействия экономике замкнутого цикла «Ресурс», созданную на базе Российского экологического оператора. Это позволит продолжить сотрудничество компаний.

Механизм экономического регулирования РОП (расширенная ответственность производителей) обязывает компании утилизировать товары и упаковку. С 2022 года нормативы утилизации упаковки будут увеличены до 100%, товаров — на 10% каждый год (до 100%). Также планируется изменить порядок отчетности, чтобы компании не подделывали акты об утилизации, а недобросовестные компании ушли с рынка. Использование вторсырья при производстве продукции также будут учитывать — чем менее экологичная упаковка, тем выше ставка.