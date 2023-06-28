Экология 28 июня 2023, 10:00 Проект о верификации утилизаторов текстиля вошел в лидеры конкурса «Сильные идеи для нового времени»

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Проект по верификации участников оборота текстиля Ассоциации содействия экономике замкнутого цикла «Ресурс», созданной при поддержке Российского экологического оператора, вошел в число лидеров конкурса «Сильные идеи для нового времени» Агентства стратегических инициатив (АСИ).

«Идея создать систему добровольной верификации, которая будет верифицировать предприятия, участвующие в обороте текстиля, возникла в рамках Российского экологического форума в октябре 2022 года. К ним относятся сборщики, различные предприятия цикла переработки, сервисы с полным циклом работы и другие. „Ресурс“ по сути является единственной площадкой, которая объединяет регоператоров, переработчиков, агрегаторов сбора текстиля. Проект стал одним из лучших по направлению „Национальная экологическая инициатива“ конкурса АСИ», — отметил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

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На базе «Ресурса», членами которого являются действующие игроки, специалисты в сфере утилизации, представители науки и общественных организаций, регоператоров будут представлены прошедшие верификацию предприятия. Компании смогут разместить на своих сайтах и контейнерах баннер о том, что прошли верификацию. «Ресурс» разместит список этих компаний на своем сайте.

«Проблема действительно актуальная. Ежегодно на свалках оказывается более двух миллионов тонн текстильных отходов. Если сборщик будет использовать не только то, что нужно для его основной деятельности, но и маршрутизировать и передавать остальные фракции собранного текстиля другим участникам рынка, объем полигонного захоронения отходов значительно сократится. Приоритет при установке контейнеров должны иметь верифицированные сборщики полного цикла. Это позволит сохранить доверие к системе сбора и стабилизировать поставку сырья утилизаторам, способствует решению и социальных, и экологических вопросов. На площадке нашей Ассоциации „Ресурс“ мы разработали Декларацию, анкету и чек-лист верификации предприятий, участвующих в обороте текстиля. К этой работе мы привлекли более чем 30 компаний — участников рынка вторичного оборота текстиля», — сказала исполнительный директор Ассоциации содействия экономике замкнутого цикла «Ресурс» Валерия Гулимова.

Авторы 250 идей примут участие и презентуют свои инициативы на очной части форума, которая состоится в Центре международной торговли в Москве. Помимо авторов идей и проектов, в ней примут участие представители федеральной и региональной власти, институтов развития, крупных компаний.