Экология 17 августа 2023, 16:44 Проект «Чистая Арктика» стартовал в Красноярском крае

Читать 360tv в

В Хатанге Красноярского края стартовал проект «Чистая Арктика». В его рамках началась уборка мусора, который копился на протяжении десятилетий. Об этом сообщил ОТР.

На побережье и на островах Северного Ледовитого океана за годы возникло примерно 16 миллионов тонн мусора. Большинство приходится на металлолом, трубы и корабельные детали.

Реклама

Ранее стало известно, что с начала года в Подмосковье переработали свыше 36 тонн старых покрышек. В регионе работают площадки «Мегабак», куда можно сдать крупногабаритные отходы.