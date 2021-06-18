Продолжительная жара нагрянет в Петербург

Продолжительная жара придет в Санкт-Петербург и Ленинградскую область. Об этом предупредил ведущий метеоролог «Гисметео» Леонид Старков, сообщило ИА Nation News.

«В подбрюшье блокирующих антициклонов всегда возникают отсеченные циклоны. Именно они вызывают такие интенсивные, но локальные осадки, как в Крыму», — объяснил метеоролог.

Серия блокирующих антициклонов уже прошла в Петербурге, поэтому привычных июньских дождей почти не было. А на юге все наоборот: на смену солнечной сухой погоде пришли интенсивные осадки.

Синоптик рассказал о приходе очередного блокирующего антициклона. По этой причине в центре России ближайшая и, предположительно, предстоящая недели выдадутся жаркими. В то же время на юге страны продолжится цикл неустойчивой и влажной погоды. Сильные ливни могут повториться, но это не значит, что они будут непрерывными и ежедневными.

По словам Старкова, многие скептически относятся к прогнозам погоды. Тем не менее такую информацию стоит изучать регулярно, особенно при очень неустойчивой погоде. Синоптик также посоветовал не селиться в устьях рек.