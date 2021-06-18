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    18 июня 2021, 22:43

    Продолжительная жара нагрянет в Петербург

    Алена Макаренко

    Продолжительная жара придет в Санкт-Петербург и Ленинградскую область. Об этом предупредил ведущий метеоролог «Гисметео» Леонид Старков, сообщило ИА Nation News.

    Продолжительная жара нагрянет в Петербург

    «В подбрюшье блокирующих антициклонов всегда возникают отсеченные циклоны. Именно они вызывают такие интенсивные, но локальные осадки, как в Крыму», — объяснил метеоролог.

    Серия блокирующих антициклонов уже прошла в Петербурге, поэтому привычных июньских дождей почти не было. А на юге все наоборот: на смену солнечной сухой погоде пришли интенсивные осадки.

    Синоптик рассказал о приходе очередного блокирующего антициклона. По этой причине в центре России ближайшая и, предположительно, предстоящая недели выдадутся жаркими. В то же время на юге страны продолжится цикл неустойчивой и влажной погоды. Сильные ливни могут повториться, но это не значит, что они будут непрерывными и ежедневными.

    По словам Старкова, многие скептически относятся к прогнозам погоды. Тем не менее такую информацию стоит изучать регулярно, особенно при очень неустойчивой погоде. Синоптик также посоветовал не селиться в устьях рек.