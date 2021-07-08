«Оранжевый» уровень опасности продлили в Москве

«Оранжевый» уровень погодной опасности в Москве, который был объявлен Гидрометцентром России в среду, продлен еще на день.

«Очень высокая температура. Температура выше +30 градусов», — сказано в предупреждении метеослужбы. Оно действует с 10:00 до 19:00 четверга.

«Оранжевый» уровень означает, что погода потенциально опасна, есть вероятность стихийных бедствий и ущерба, отметил «Интерфакс».

В четверг в городе ожидается до +31, в пятницу — до +32. Дальше температура только продолжит подниматься: так, в субботу прогнозируется до +33, в воскресенье и понедельник температура воздуха повысится до +34, а во вторник достигнет отметки в +35 градусов.

Температурный рекорд для 8 июля в Москве был установлен в 1999 году (34,0) и побит не будет, уточнили агентству в метеобюро города.

Максимальный рекорд для всего июля в Москве был установлен 29 июля 2010 года, когда воздух в городе прогрелся до +38,2 градусов.

Первая волна жары, накрывшая Москву в июне, побила сразу четыре температурных рекорда, а первый летний месяц 2021 года стал самым знойным за всю историю с показателем в 34,8 градуса.