Пробы воды в Москве-реке после затопления частного буксира в Красногорске показали хороший результат

Отбор проб воды в контрольных точках провели специалисты территориальных отделов управления Роспотребнадзора. Им помогали сотрудники аккредитованной лаборатории филиалов ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве».

«В исследованных пробах воды превышений по содержанию нефтепродуктов не отмечено», — говорится в сообщении.

Отбор проб воды проводился по адресам: улица Живописная, 50; Серебряный бор-2; Краснопресненская, Фрунзенская, Воробьевская, Котельническая, Лужнецкая и Краснохолмская набережные. Помимо этого норму по содержанию нефтепродуктов проверяли в Москва-реке на выходе из района Братеево и районах Даниловский, Татарово, Крылатское, а также в музее Коломенское и парке технических видов спорта в Курьянове.

Владелец частного 20-метрового буксира «Январь» пришвартовался у пирса 17 июля. На следующее утро он увидел, что судно частично затонуло. Дизельное топливо попало в Москву-реку. В результате этого на водной поверхности образовалось радужное пятно. Московская межрегиональная транспортная прокуратура организовала проверку.

До этого нефтяное пятно разлилось по Байкалу. Оно попало в озеро из-за утечки на частном судне.

В последнее время участились случаи разлива топлива в разных точках России. Экологические катастрофы происходят из-за безнаказанности и разгильдяйства, старения техники.