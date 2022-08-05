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    05 августа 2022, 06:29

    Пробудившийся вулкан в Исландии сняли на видео

    Видео: в Исландии пробудился вулкан Фаградальсфьядль

    Екатерина Виславская

    Несколько дней продолжается извержение вулкана под Рейкьявиком. Фаградальсфьядль пробудился в марте. Видео извержения показал РЕН ТВ.

    Вулкан находится на полуострове Рейкьянес всего в 30 километрах от столицы Исландии. В непосредственной близости, у самого подножия Фаградальсфьядля, поселений нет — только луга и вулканические пустоши. Он проснулся в апреле, однако по информации сайта Visir.is, усиление активности заметили лишь в ночь на 3 августа.

    На место выехали специалисты. Лава вырвалась наружу из-за трещины с северо-востока на юго-запад. Вулканолог Торвальдур Тордарсон назвал извержение «небольшим и аккуратным», но полиция посоветовала жителям Исландии держаться подальше от Фаградальсфьядля.