Проблемы с посевами начались в России из-за аномальной жары

Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Елена Волосюк обратила внимание на то, что в некоторых регионах России зафиксирована аномальная жара. Из-за этого возникла сложная ситуация с озимыми посевами, передает «ФедералПресс».

«Они не развиваются и гибнут в такой погоде», — заметила специалист.

Она напомнила, что жаркая погода царила на Урале. Сейчас жара установилась в южных районах Сибири. Затем в регионы пришли дожди, которые помогли в тушении пожаров, горевших в Тюменской области и ХМАО. Сильные ливни также прошли на юге Дальнего Востока.