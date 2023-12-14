Экология 14 декабря 2023, 14:11 Проблему обмеления Волги не пустят на самотек — Путин Путин заявил, что в правительстве работают по проблеме обмеления Волги Svetlana Vozmilova/Global Look Press

Читать 360tv в

Вопросы, связанные с обмелением Волги, уже поднимали в правительстве России. Работу над решением проблемы уже начали, подчеркнул президент Владимир Путин в ходе прямой линии.

«Эти вопросы известны. Поверьте, правительство работает над этим и не бросит это на самотек в прямом и переносном смысле этого слова», — сказал он.

Реклама

В пресс-службе Росводресурсов объяснили РБК потерю прежнего уровня воды в реке осенью с падением уровня Каспийского моря на 3,5 метра. В агентстве отмечали, что сток Волги уходит с увеличенной скоростью и сопротивления подпора моря не встречает.

Однако водохранилища Волжского-Камского каскада полностью выполняют свои функции. В ведомстве обращали внимание, что перебоев с водозабором ни в одном из волжских регионов не отмечали.

Для увеличения водности Волги, добавили в Росводресурсах, необходима смена маловодной климатической фазы, а также более точные прогнозы и снижение расхода специального весеннего попуска воды. Одной из мер в агентстве также сочли инженерные решение, которые бы позволили сэкономить воду в реке.