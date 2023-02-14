Экология 14 февраля 2023, 09:11 Хакасия и Орловская область названы проблемными регионами в сфере ТКО

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Они затягивают создание новых мусорных заводов

Ассоциация содействия экономике замкнутого цикла «Ресурс», созданная при поддержке Российского экологического оператора, проанализировала территориальные схемы по обращению с отходами регионов и сравнила их состояние с реальным ходом мусорной реформы. Республика Хакасия и Орловская область затягивают процессы по созданию новых объектов обращения с отходами.

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На территории Республики Хакасии на сегодняшний день не введено в эксплуатацию ни одного объекта обработки и переработки ТКО, таким образом захоронение составляет 100%, что создает риски достижения показателей национальной цели, установленной Указом Президента Российской Федерации № 474, по 100-процентной сортировке ТКО и снижению захоронения отходов в 2 раза к 2030 году.

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При этом Федеральной схемой, утвержденной Распоряжением Минприроды России от 28.12.2022 № 39-р, предусмотрен четкий план мероприятий при реализации которого регион будет обеспечен нужной инфраструктурой по обработке и утилизации ТКО. При этом Республика Хакасия отказала в рассмотрении частных концессионных инициатив в конце 2022 года. Регионом не ведется работа по созданию объектов по обращению с ТКО, не планируется проектирование объектов обращения с ТКО за счет бюджета региона.

Схожая проблематика наблюдается на территории Орловской области. По результатам анализа территориальной схемы Орловской области наблюдается существенный дефицит мощностей размещения ТКО. Уже построенный новый полигон долгое время не могут ввести в эксплуатацию, потоки ТКО формируются при принципу «до исчерпания вместимости существующих объектов захоронения ТКО» — т. е. фактически перегружаются имеющиеся мощности.

Регионом не ведется работа, направленная на своевременный ввод в эксплуатацию необходимых мощностей. Так, комплексный объект, включающий 2 объекта утилизации и мощности для размещения ТКО согласно федеральной схеме, согласованной регионом в декабре 2022 г., должны быть введены в эксплуатацию в 2024 г., при этом регионом до настоящего времени не заключено инвестиционное соглашение, не утверждена инвестиционная программа, не пройдена государственная экологическая экспертиза. Орловская область также отказала в рассмотрении частных концессионных инициатив в конце 2022 года. Регионом не ведется работа по созданию объектов по обращению с ТКО, не планируется проектирование объектов обращения с ТКО за счет бюджета региона.

«Ассоциация „Ресурс“ помогает регионам, которые испытывают сложности в создании комплексной системы по обращению с отходами. Мы готовы оказывать не только консультационную поддержку регионам, но и прорабатывать с соответствующим органами и должностными лицами вопросы, как превратить из формальности в работающий инструмент все, что вменяет нам закон. По территориальным схемам мы проводим анализ и предлагаем корректировки. И практически всегда — это сразу тянет за собой совершенно другой подход к реальному исполнению задач по созданию системы обращения с отходами и движения в сторону экономики замкнутого цикла с этой стороны», — отметила исполнительный директор «Ресурса» Валерия Гулимова.