Первый снег в Екатеринбурге сняли на видео. Город встал в пробках | 360°

Экология 26 сентября 2022, 08:33 Поделиться Telegram

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Viber Первый снег в Екатеринбурге сняли на видео. Город встал в пробках Екатеринбург из-за первого снега встал в восьмибалльные пробки

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В Екатеринбурге выпал первый снег. Местные жители опубликовали в соцсетях видео и фото непогоды. На дорогах успели образоваться сильные заторы. Сервис «Яндекс Карты» оценил пробки в восемь баллов.

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В регион пришел циклон, который образовался на востоке Каспийского моря. Из-за сильного контраста температур утром 26 сентября в Свердловской, Челябинской, Курганской областях и южной части Пермского края произошли экстремальные природные явления. Уральское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды предупредило о сильных дождях, снегопаде, порывистом ветре. Местами появится временный снежный покров.

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Жители Екатеринбурга сняли первый снег на видео. Местами он сразу растаял, но на некоторых улицах остался. В городе всего +2 градуса.

Ранним утром пробки на дорогах Екатеринбурга достигли восьми баллов, уточнил сайт kp.ru. Особенно много заторов было в центре, произошло, как минимум, 10 аварий. Однако к восьми часам ситуация на дорогах улучшилась, теперь они составляют только шесть баллов.

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