Первый снег в Екатеринбурге сняли на видео. Город встал в пробках | 360°

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Первый снег в Екатеринбурге сняли на видео. Город встал в пробках

Екатеринбург из-за первого снега встал в восьмибалльные пробки

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В Екатеринбурге выпал первый снег. Местные жители опубликовали в соцсетях видео и фото непогоды. На дорогах успели образоваться сильные заторы. Сервис «Яндекс Карты» оценил пробки в восемь баллов.

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В регион пришел циклон, который образовался на востоке Каспийского моря. Из-за сильного контраста температур утром 26 сентября в Свердловской, Челябинской, Курганской областях и южной части Пермского края произошли экстремальные природные явления. Уральское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды предупредило о сильных дождях, снегопаде, порывистом ветре. Местами появится временный снежный покров.

«ВКонтакте»

«ВКонтакте»

«ВКонтакте»

«ВКонтакте»

«ВКонтакте»

«ВКонтакте»

Жители Екатеринбурга сняли первый снег на видео. Местами он сразу растаял, но на некоторых улицах остался. В городе всего +2 градуса.

Ранним утром пробки на дорогах Екатеринбурга достигли восьми баллов, уточнил сайт kp.ru. Особенно много заторов было в центре, произошло, как минимум, 10 аварий. Однако к восьми часам ситуация на дорогах улучшилась, теперь они составляют только шесть баллов.

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