После пожара воздух в Невском районе Петербурга признали неопасным

В Санкт-Петербурге не нашли загрязняющих веществ в воздухе у Невской мануфактуры после пожара. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.

По данным издания, накануне в лабораторных пробах воздуха были зафиксированы превышения гигиенических нормативов. Сегодня специалисты провели повторные исследования проб, которые взяли в зоне дымовых выбросов. Концентрации загрязняющих веществ в них не превышает нормативы.

Отмечается, что для здоровья людей они безопасны.

Здание «Невской мануфактуры» в Санкт-Петербурге горит больше суток: пожар разрастался до 10 тысяч квадратных метров, но спасатели сумели его локализовать. Постройка двухвековой давности вспыхнула как спичка.

Трудностей в тушении было много — от нерабочих систем в самом строении до ограниченных ресурсов спасателей. Но в том, что они сделали все возможное, сомнений быть не должно.