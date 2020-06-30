В Якутии создадут государственный природный заповедник «Медвежьи острова». Об этом сообщила вице-премьер Виктория Абрамченко.

«Медвежьи острова» займут 815 568,35 гектара на одноименных островах и в тундровой части муниципального образования Нижнеколымский улус. В его границы также включат территории «Чайгургино» и «Курдигино-Крестовая».

Благодаря созданию заповедника под охраной окажутся природные комплексы дельты реки Колымы, тундровых ландшафтов Индигиро-Колымской низменности, архипелага Медвежьи острова и прилегающей акватории Восточно-Сибирского моря. Здесь зафиксированы 27 видов диких животных и восемь видов растений, включенных в красные книги России, Якутии и мира.

«Организуемый заповедник призван, прежде всего, обеспечить защиту и сохранение популяции белого медведя, таких редких птиц как стерх, малый лебедь, тихоокеанская черная казарка, розовая чайка, очковая гага, канадский журавль, а также иных редких и исчезающих видов диких зверей, птиц и среды их обитания. Это наше национальное природное достояние, о котором государство и граждане должны проявлять особую заботу», — подчеркнула Виктория Абрамченко.

На территории, где будет создан заповедник, также обитают волк, песец, росомаха, ондатра, отмечаются заходы дикого северного оленя, бурого медведя и овцебыка. Из морских млекопитающих представлены белуха, морской заяц, кольчатая нерпа, морж, сивучи.

Заповедник создается в рамках федерального проекта «Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма» нацпроекта «Экология».