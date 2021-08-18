Природные пожары в Якутии сравнили с аномалиями лета 2010 года

Сложившуюся в Якутии ситуацию с лесными пожарами можно сопоставить с аномально жарким летом 2010 года, когда Москву заволокло дымом горящих торфяников. Об этом заявил первый заместитель главы МЧС России Александр Чуприян в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».

«Мы действительно сталкивались с такой ситуацией в 2010 году, когда и Москва была в молоке дымном. Якутия сейчас находится точно в таком состоянии, как в 2010 год, а может, даже и похлеще», — сказал заместитель министра.

По словам Чуприяна, спасатели переломили ситуацию с лесными пожарами в Якутии и на карте становится все меньше красных пятен. Площадь пожаров уменьшилась в три раза. Он подчеркнул, что 19 августа МЧС перебросит силы на заповедник «Якутские столбы». Сейчас горящий лес в регионе тушат около пяти тысяч человек и 890 единиц техники, из них 13 самолетов, которые могут бороться с огнем с воздуха.

Летом 2010 года в некоторых регионах Центрального федерального округа сложилась сложная пожарная обстановка из-за аномальной жары и засухи. Тогда едкий дым от горящих в Подмосковье торфяников накрыл столицу.