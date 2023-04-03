Экология 03 апреля 2023, 11:53 Природные пожары распространились в Приморье на площади свыше 4,5 тысячи гектаров

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Пожар в Приморском крае за сутки охватил площадь в 4,5 тысячи гектаров. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на представителей министерства ГО и ЧС региона.

Всего в регионе зафиксировали 30 возгораний. С 29-ю удалось ликвидировать, а одни — локализовать. За весь 2023 год в регионе пламя охватило площадь в 1385 гектаров. Пожаров на особо охраняемых территориях удалось избежать.

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Накануне в Приморском крае ввели особый противопожарный режим, написали Nation News.