В Подмосковье проходит экологическая акция «Наш лес. Посади свое дерево». В ней принимают участие все неравнодушные жители региона. На центральной площадке мероприятия в Одинцовском городском округе свое дерево посадил танцовщик Сергей Полунин вместе с Олимпийской чемпионкой по фигурному катанию Еленой Ильиных.

Источник фото: телеканал «360»

Центральная площадка в этом году находится в Одинцовском городском округе, вблизи деревни Хлюпино. Там от жука-короеда пострадало более 7,5 гектара леса. Благодаря акции лес получится восстановить.

Участниками акции стали и известный танцовщик Сергей Полунинс и Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Елена Ильиных. Сергей отметил, что заботиться о природе очень важно, потому что мы неотделимы от нее.

«Здорово, что столько людей собралось. И здорово, что они беспокоятся о природе, потому что природа и человек — это одно целое, мы не можем разделять на две половины. Поэтому круто, что столько деревьев будет посажено, будет свежее воздух, люди будут радостнее», — сказал Сергей Полунин.

Своим любимым деревом он назвал елку. «Всегда зеленое, всегда дарит краску в жизни», — уточнил танцовщик.

Неразрывную связь с природой Полунин назвал важным фактором творческого процесса.

«Я бы посоветовал всем людям, когда им нужна энергия, приходить к природе, в лес. Это то, что дает новые идеи и заряжает энергетику», — подчеркнул Сергей.

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Акция «Наш лес. Посади свое дерево» в этом году соберет примерно 120 тысяч жителей области. Они высадят липы, сирени, рябины, жасмины, ели, сосны.

Общая площадь задействованных в акции участков превышает 400 гектаров.

Акция проходит каждый сентябрь, начиная с 2014 года.