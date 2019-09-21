Природа ближе к городу. Более 2 тысяч деревьев и кустарников высадили в Чехове

В городском округе Чехов решили сосредоточиться на высаживании деревьев в городской черте. На 34 городских площадках горожане высадили более двух тысяч саженцев черемухи, клена и сирени.

Ирина Войтенко — активист и постоянный участник акции «Наш лес. Посади свое дерево». На весенние посадки и раньше иногда брала с собой 4-летнего сына Матвея. Но осенью погодные условия другие и были сомнения — стоит ли брать ребенка на сегодняшнюю акцию. Но площадка в городской черте Чехова и прекрасная погода эти сомнения развеяли.

Источник фото: телеканал «360»

Сегодняшние саженцы туи и рябины Матвей с мамой высадили недалеко от своего дома на бульваре Березовая роща. Здесь любят гулять горожане, но деревья, составляющие когда-то основу рощи, уже совсем старые, и новые посадки сделаны очень кстати.

«Матвей посадил уже три рябины, а сегодня одну тую. Очень рада, что в Чехове так облагораживают территорию. Появляются новые парки, зеленые насаждения, и дети, конечно, безумно счастливы гулять на таких площадках. Город зеленый, но и машин очень много становится. Деревья обязательно нужны, чтобы наш город становился краше, и дышать можно было хвойными и лиственными деревьями», — отметила участница акции Ирина Войтенко.

Источник фото: телеканал «360»

На 34 площадках города, 16 из которых — парки, скверы и дворы около пяти тысяч активистов высадили сотни саженцев деревьев и кустарников — дубов, кленов, рябины, черемухи, туи и калины.

«В этом году акция немного отличается от предыдущих: в этот раз у нас нет лесных площадок. Пришло время благоустраивать и наши парки, скверы. Одним словом, природа должна плотнее подойти к городу», — подчеркнула глава городского округа Марина Кононова.

Источник фото: телеканал «360»

Любую акцию популярной в нынешнее время делают не только на месте события, но и онлайн — в интернете. Сделав фото на акции и выложив его в Instаgrаm с хэштегом #НАШЛЕС2019, можно рассчитывать на девять ценных призов от Комитета лесного хозяйства области.