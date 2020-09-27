Принц Чарльз призвал объявить глобальному потеплению войну. Видео

Изменение климата представляет собой настолько серьезную проблему, что единственный вариант для всего мира — принять по-военному четкий ответ на эту угрозу. Нужно дать адекватный ответ на вызов, который затмевает последствия пандемии коронавируса.

Об этом заявил Его королевское величество принц Чарльз в видеоролике, записанном к началу виртуального форума «Климатическая неделя» в Нью-Йорке. Он сравнил необходимый ответ угрозе с американским планом Маршалла по восстановлению послевоенной Европы.

«Я не вижу другого пути вперед, кроме как призвать к плану Маршалла для природы, людей и планеты. Мы должны мобилизоваться и подойти к нашим действиям с точки зрения военной кампании», — сказал принц Чарльз.

Он напомнил выводы ученых, которые утверждают, что если правительства не предпримут быстрых действий по замене ископаемого топлива на возобновляемые энергоносители, если не будут защищены и восстановлены леса, то мир в ближайшие десятилетия постигнет катастрофическое потепление.

Сейчас многие защитники природы призывают правительства принять неотложные меры, сопоставимые с введением военного времени.

Исследователи Гидромета заявили, что заметнее всего в XXI веке потеплеет на Урале и на северо-западе России.