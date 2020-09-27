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    27 сентября 2020, 04:21

    Принц Чарльз призвал объявить глобальному потеплению войну. Видео

    Анастасия Кукова

    Изменение климата представляет собой настолько серьезную проблему, что единственный вариант для всего мира — принять по-военному четкий ответ на эту угрозу. Нужно дать адекватный ответ на вызов, который затмевает последствия пандемии коронавируса.
    Принц Чарльз призвал объявить глобальному потеплению войну. Видео

    Об этом заявил Его королевское величество принц Чарльз в видеоролике, записанном к началу виртуального форума «Климатическая неделя» в Нью-Йорке. Он сравнил необходимый ответ угрозе с американским планом Маршалла по восстановлению послевоенной Европы.

    «Я не вижу другого пути вперед, кроме как призвать к плану Маршалла для природы, людей и планеты. Мы должны мобилизоваться и подойти к нашим действиям с точки зрения военной кампании», — сказал принц Чарльз.

    Он напомнил выводы ученых, которые утверждают, что если правительства не предпримут быстрых действий по замене ископаемого топлива на возобновляемые энергоносители, если не будут защищены и восстановлены леса, то мир в ближайшие десятилетия постигнет катастрофическое потепление.

    Сейчас многие защитники природы призывают правительства принять неотложные меры, сопоставимые с введением военного времени.

    Исследователи Гидромета заявили, что заметнее всего в XXI веке потеплеет на Урале и на северо-западе России.

    Новости SMI.FM