Экология 25 ноября 2022, 15:59 Применение вторсырья в дорожном строительстве обсудят на конференции РОСДОРНИИ

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Представители РЭО расскажут, как строить дороги из отходов.

Конференция «Экономика замкнутого цикла в дорожном строительстве. Вторичные ресурсы, экономика, экология» пройдет 1 декабря в Аналитическом центре при Правительстве Российской Федерации. Представители Российского экологического оператора расскажут об отраслевых программах применения вторичных ресурсов в строительстве.

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«Тема применения вторсырья в дорожном строительстве выделена в отдельную программу правительства. Российский экологический оператор принимал участие в ее разработке. Кроме того, в прошлом году мы подписали соглашение с Росавтодором, в рамках которого будем вовлекать вторсырье в дорожное строительство. Благодаря применению той же резиновой крошки, сделанной из переработанных шин, строительство дорог быть дешевле на 25%. А к 2030 году в рамках федпроекта „Экономика замкнутого цикла“ перед нами стоит цель вовлекать до 40% вторсырья в строительство дорог. Поэтому тема важная и ее необходимо обсуждать на таких площадках, как конференция РОСДОРНИИ», — сказал гендиректор РЭО Денис Буцаев.

На конференции выступят руководитель департамента экономики замкнутого цикла РЭО Екатерина Демичева и директор по технологиям, руководитель департамента развития технологий, инфраструктуры обращения с отходами и службы технического заказчика РЭО Олег Шияновский.

Ключевой темой обсуждения станет необходимость создания условий для комплексного вовлечения вторичных ресурсов в экономический оборот, в первую очередь проекты по созданию дорожной инфраструктуры, а также вопросы межведомственного и межотраслевого взаимодействия по реализации таких проектов.

К участию приглашены представители федеральных и региональных органов исполнительной власти, дорожно-строительных организаций, отраслевых научно-исследовательских институтов, а также компаний-образователей и утилизаторов крупнотоннажных отходов.

Организатором конференции выступает Федеральное автономное учреждение «Российский дорожный научно-исследовательский институт» (ФАУ «РОСДОРНИИ»). Подробности на сайте мероприятия.