Экология 21 марта 2024, 09:21 Приложения и онлайн-сервисы: РЭО представил на Wasma свои цифровые продукты РЭО

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Российский экологический оператор рассказал о цифровой экосистеме на Международной выставке оборудования и технологий для обращения с отходами и очистки сточных вод Wasma-2024. В рамках сессии по цифровому развитию отрасли были представлены актуальные показатели цифровых продуктов РЭО. О них рассказал руководитель департамента информатизации Российского экологического оператора Леонид Исаков.

«Все технологические и инновационные продукты РЭО направлены на оцифровку процессов в отрасли обращения с ТКО и представляют собой единую экосистему цифровых решений», — сообщил гендиректор РЭО Денис Буцаев.

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В конце прошлого года РЭО ввел в эксплуатацию федеральную государственную информационную систему учета твердых коммунальных отходов (ФГИС УТКО). На данный момент система насчитывает более 8000 пользователей и 45 млн записей. Еще один инновационный проект РЭО — система мониторинга при помощи беспилотных авиационных систем (БАС).

Проект по БАС получил государственную поддержку в рамках федерального проекта. В результате облетов объектов обращения с ТКО дронами созданы цифровые двойники 596 объектов размещения ТКО, выявлено было 3800 нарушений.

«Цифровые продукты РЭО направлены на то, чтобы обеспечить максимальную достоверность данных о функционировании отрасли обращения ТКО. Они также оптимизируют процессы между всеми участниками экологической сферы», — прокомментировал заместитель генерального директора по цифровизации РЭО Алексей Буров.

Также в ходе сессии были представлены такие ключевые технологические проекты РЭО, как автоматизированная информационная система А. ПРО, портал «Цифровой РЭО», приложение «Уберу», Электронная торговая площадка по купле-продаже вторичных материальных ресурсов (ЭТП).

Директор по развитию ЭТП РЭО выступил с докладом «Современные IT решения для оптимизации работы участников отрасли обращения с отходами».

«Мы рассказали о функционале ЭТП РЭО, что она была создана как удобный инструмент в рамках формирования экономики замкнутого цикла, о последних новинках. Например, мы добавили безопасную сделку с использованием банковских инструментов, уже состоялась первая сделка», — добавил руководитель ЭТП Заур Абдурахимов.