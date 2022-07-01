Прием заявок на конкурс почтовой марки на тему экологии продолжится до 5 августа

Прием заявок на конкурс эскизов для почтовой марки и иллюстраций для конверта по теме «Экология» продолжится до 5 августа. Открытый конкурс проводят ППК «Российский экологический оператор» совместно с АО «Марка». Принять в нем участие могут профессиональные художники, а также любители, студенты творческих учебных заведений.

«В мае этого года в рамках просветительской деятельности ППК РЭО объявила творческий конкурс „Экология“. Профессиональные художники, любители, дизайнеры, студенты, выпускники творческих учебных заведений могут участвовать в двух номинациях — почтовая марка и изображение для почтового конверта. Этим конкурсом мы хотим популяризовать экологическую модель поведения, раздельный сбор отходов, без чего трудно представить достижение показателей из нацпроекта „Экология“, в целом экологический образ жизни, направленный на защиту окружающей среды. К 2030 году в России должны направляться на сортировку 100% твердых коммунальных отходов (ТКО), а на захоронение до 50%, что в два раза меньше, чем сейчас», — сказал генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

«Почтовые марки являются знаками оплаты почтовых услуг и государственными символами, поэтому очень своевременно и правильно отражение на почтовой миниатюре актуальной темы экологии. Я уверен, что всероссийский охват конкурса привлечет большое количество творческих людей, мы получим яркие и выразительные работы и через филателию сможем внести свой вклад в популяризацию экологической модели поведения среди населения нашей страны», — отметил генеральный директора АО «Марка» Артём Адибеков.

Авторы лучших работ получат денежное вознаграждение в размере 50 000 и 20 000 рублей, а по их эскизам будет изготовлен тираж почтовых марок и конвертов.

Условия для участия:

• участвовать в конкурсе могут только граждане России, достигшие

18 лет;

• один автор может участвовать во всех номинациях;

• в рамках одной номинации один автор может прислать максимум две работы;

• заявки принимаются до 5 августа 2022 г.;

• участие — бесплатное.

Конкурс проводится при поддержке Московского отделения ВТОО «Союз художников России» (МОСХ России). Регистрация и Положение конкурса на сайте.