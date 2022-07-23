Пик жары +32 в московском регионе придется на воскресенье

Начавшаяся в московском регионе жара достигнет своего пика в воскресенье, когда столбики термометров поднимутся до +32 градусов. Об этом «360» рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Специалист подчеркнул, что сейчас погоду в Москве и Подмосковье диктует антициклон.

«Его стараниями в регионе небольшая облачность и полное отсутствие дождей. Максимальная температура воздуха в субботу в Москве составит +27... +29 градусов. В Подмосковье ожидается от +25 до +30 градусов тепла», — рассказал Леус.

Синоптик отметил, что в воскресенье антициклон начнет двигаться на юго-запад, но его влияние на погоду в столичном регионе только усилится.

«Облаков в небе будет много. Вновь без дождей, а жара выйдет на свой максимум. В столице днем от +30 градусов, в Подмосковье — +27...+32 градуса», — добавил специалист.

Незначительные изменения произойдут в начале следующей рабочей недели. Московский регион краем заденет атмосферный фронт. Местами пройдут кратковременные дожди с грозами, но понижение температуры станет символическим: +26...+28 градусов в Москве и +24... +29 градусов в Подмосковье.