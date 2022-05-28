Синоптик рассказал, когда в Москву придет тепло

Теплая летняя погода придет в Москву с 30 мая, свою роль сыграет влияние циклона. Об этом «360» заявила главный специалист Метеобюро Москвы, метеоролог Татьяна Позднякова.

«В субботу в Москве местами возможен небольшой дождь, температура примерно 15-16 градусов. В воскресенье атмосферное давление чуть повысится, местами будет небольшой кратковременный дождь. Дневная температура за счет прогрева солнца +16…+18 градусов», — сообщила она.

По словам Поздняковой, в воскресенье ветер усилится ветер до 15-17 метров в секунду, температура воздуха остается ниже климатической нормы. Ночью температура в Москве установится в пределах +6… +8 градусов тепла, в Московской области до +10 градусов.

Синоптик уточнила, что нынешний температурный фон на два-три градуса ниже температурной нормы этих чисел мая.

«К норме температура вернется 30 и 31 мая. Мы считаем, что 30 числа, в понедельник, мы будем в центре антициклона», — заявила Позднякова.

При этом следующая неделя будет под влиянием циклонов, которые принесут в столичный регион теплый воздух вместе с дождями.

«Летние месяцы самые дождливые, когда тепло и дожди, это характерно для июня. На следующей неделе дневная температура будет 22-23 градуса тепла, установится летняя температура», — заключила синоптик.

В Москве из-за ветра ветка дерева рухнула на 11-летнего мальчика, сообщил «360» источник в экстренных службах города. На место происшествия выехала скорая помощь.