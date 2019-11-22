Причиной мора птиц и желтого снега в Карелии стала инфекционная болезнь

У погибших в Сегеже птиц взяли пробы и обнаружили, что пернатые были заражены инфекционным заболеванием. Речь идет об орнитозе. Такое заявление сделал Россельхознадзор Карелии.

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«В связи с появлением многочисленных сообщений в СМИ о массовом падеже птиц 18 ноября управлением Россельхознадзора по Республике Карелия, Архангельской области и НАО в город Сегежу был командирован государственный инспектор», — сказано в сообщении ведомства. Его процитировал «Интерфакс».

Инспектор взял пробы у умерших птиц. Эксперты провели лабораторные исследования и обнаружили в трех образцах ДНК возбудителя орнитоза — Chlamydophila psittaci.

Управление Россельхознадзора проинформировало о результатах региональный Минсельхоз и администрацию Сегежского района.

В середине ноября жители Сегежи рассказали, что в городе выпал желтый снег. После этого началась массовая гибель птиц. В администрации Сегежи заявили, что в воздухе и воде не найдено превышения предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ. Минприроды Карелии 20 ноября сообщило, что в печени погибших пернатых обнаружено повышенное содержание поваренной соли в их печени. Эксперты республиканского центра ветеринарии и консультирования не увидели признаков птичьего гриппа у пернатых.

Орнитоз — инфекционная болезнь, которая опасна и для человека, и для птиц. Из-за орнитоза страдают органы дыхания и центральная нервная система. Дикие и домашние птицы являются основными хранителями возбудителями болезни. Человек может заразиться воздушно-капельным или воздушно-пылевым путем.