При чем здесь прокуратура? Замглавы РЭО раскритиковал шаг обмудсмена Титова

Замглавы РЭО по информационной политике Вячеслав Духин представил «360» позицию компании по поводу многократной разницы в нормативах накоплений отходов в регионах России.

Замглавы РЭО по информационной политике Вячеслав Духин представил позицию компании насчет многократной разницы в нормативах накоплений отходов в регионах России.

Повод для обсуждения дал бизнес-омбудсмен Борис Титов, который в начале октября попросил Генеральную прокуратуру проверить нормативы накопления отходов для предприятий. Его насторожил разрыв между регионами: одни и те же параметры в соседствующих субъектах различаются в сотни раз.

Напомним, что в настоящее время РЭО занимается анализом и реформированием нормативов накопления отходов и создает федеральный справочник.

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При чем здесь прокуратура?

«Мы должны быть признательны Борису Юрьевичу [Титову] за то, что начал эту дискуссию. Только непонятно, зачем на старте привлекать Генпрокуратуру. Титов все-таки представляет предпринимательское сообщество, а сами предприниматели не любят, когда разговор с ними начинается с действий силовиков.

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Что касается нормативов, действительно странным выглядит, когда разница двух- или трехсоткратная. <…> Нам кажется важным и правильным, чтобы эти нормативы устанавливались именно в регионах России, потому что страна большая, климатические условия разные, традиции разные, масштабы бизнеса разные.

<…> По сути, нормативы — вещь условная, которая является некой попыткой угадать, а какие же там будут цифры. Фактические цифры будут понятны только после того, как система проработает год, появится bigdata в привязке к регионам. И тогда можно будет смотреть, какие же цифры более-менее настоящие. Чиновники попытались угадать, где-то явно не угадали. Но сейчас нужно быть в диалоге, чтобы эти цифры привести к реальным. Этот диалог точно должен быть между предпринимателями и региональными чиновниками. При чем здесь прокуратура?» — недоумевает Духин.

Кто должен устанавливать нормативы в регионах

По словам журналиста РБК, регионы хотят передать функции по установлению нормативов накопления «Российскому экологическому оператору», аргументируя это тем, что нормативы должны быть едиными и унифицированными. Представитель РЭО не согласился с данным утверждением: работа РЭО по созданию единого федерального справочника поможет только обозначить ориентир и ввести единые принципы формирования нормативов.

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«Страна большая, есть масса нюансов, масса особенностей. Этот вопрос должен решаться в диалоге именно с региональной властью. Мы пока что-то не видим следов такого диалога. Пусть условные люди с шиномонтажа придут к министру экологии соответствующего региона и скажут: „Мы посчитали, вот расчеты. Мы считаем, что мы платим слишком много“. Ну не ведется пока такой диалог. Во всяком случае, мы о нем не знаем. В этом смысле справочник, который мы делаем, станет определенным ориентиром, он поможет чиновникам и предпринимателям по всей стране взглянуть на то, какие цифры появились, где и из чего они возникли. Все равно каждый из них должен взять ручку, бумагу или сесть за компьютер и посчитать, как у него происходит», — считает замглавы РЭО.

«Предприниматели пытаются заставить население платить за реформу»

«Российский экологический оператор» признает наличие проблемы многократной разницы в нормативах, однако указывает и на ответственность самих предпринимателей.

«Речь идет о том, что надо платить за услугу регоператоров. Регоператоры каждый день делают работу по обращению с ТКО, по обращению с мусором, и эта история юрлицами по большому счету не оплачивается. Уровень собираемости платежей колеблется в районе 20−30% при том, что население платит гораздо более дисциплинированно. Что это значит? Что предприниматели пытаются заставить население платить за реформу, а сами платить не хотят», — считает Вячеслав Духин.

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РЭО такую конструкцию считает несправедливой. Предприниматели не хотят заключать договоры с регоператорами и «выставляют последних негодяями и мальчиками для битья».

«Слушайте, эти компании, которые сейчас в каждом регионе, отвечают за все, что связано с мусором. Мы что, хотим, чтобы они умерли, загнулись, обанкротились? Для чего это нужно?» — спрашивает замглавы РЭО по информационной политике.

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«Платить надо наравне с населением, платить надо из установленных нормативов. Другое дело, что эти нормативы должны быть предметом диалога и предметом переговоров. Мы пока таких попыток не видим. Обратитесь к региональным властям, обратитесь к нам, в конце концов. Ни одна крупная торговая сеть не написала в РЭО относительно того, что справедливым нормативом считает такой-то, поднимите этот вопрос с соответствующими региональными властями», — заключил Вячеслав Духин.

Горячая дискуссия прошла на телеканале РБК, в ней приняли участие бизнес-омбудсмен по экологии и природопользованию Ильдар Неверов и генеральный директор Центра экологических инициатив Владимир Кузнецов. Посмотреть программу целиком можно по ссылке.