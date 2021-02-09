«Президентских» тигрят впервые запечатлели на видео в ЕАО

Благодаря фотоловушкам в Еврейской автономной области впервые удалось запечатлеть на видео повзрослевших тигрят из потомства Светлой. Об этом сообщил Дальневосточный филиал АНО «Центр «Амурский тигр».

Специалисты центра в ходе поездки проверили ранее установленные фотоловушки, заменили в них элементы питания и карты памяти. Зоологи получили много информации о жизни возвращаемых в дикую природу тигров.

Впервые удалось получить ряд крайне интересных кадров, среди которых — видео повзрослевших тигрят Светлой.

«Впервые были зафиксированы тигрята Светлой из последнего выводка, которых она ранее от нас всячески прятала. Сама тигрица начала активно перемещаться по своему участку, ее снимки есть почти на всех фотоловушках. Судя по ним, она активно метит территорию», — рассказал директор МРОО Центр «Тигр» Виктор Кузьменко.

Всего на территории ЕАО насчитывается около 20 тигров, включая самых молодых. Пятеро ослабевших тигрят, отловленных на Дальнем Востоке в 2013 году, были выпущены на волю, в том числе двое в ЕАО — Устин и Светлая. Еще троих — Кузю, Илона и Борю — выпустил на волю в Амурской области президент РФ Владимир Путин.

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