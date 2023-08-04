Экология 04 августа 2023, 18:45 Президент подписал законы о совершенствовании РОП и экомониторинге РЭО

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Президент России Владимир Путин подписал законы о совершенствовании механизма расширенной ответственности производителей (РОП) и наделении Российского экологического оператора полномочиями по управлению новой государственной информационной системой состояния окружающей среды ФГИС «Экомониторинг».

«Президентом одобрены важнейшие для отрасли по обращению с отходами законы. Первый — это закон о совершенствовании РОП, благодаря которому будет сделан еще один шаг к формированию экономики замкнутого цикла, снижению отходов на полигонах и развитию отрасли. Второй касается изменений в Федеральный закон „Об охране окружающей среды“. Согласно нему РЭО становится оператором ФГИС „Экомониторинг“. Создание системы позволит прогнозировать изменения состояния окружающей среды и принимать эффективные решения экологических проблем», — сообщил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

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Федеральные законы № 451-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон „Об отходах производства и потребления“ и № 450-ФЗ „О внесении изменений в Федеральный закон „Об охране окружающей среды“ были приняты Госдумой 25 июля, Совфедом — 28 июля.

Закон № 451-ФЗ вступает в силу с 1 января 2024 года, № 450-ФЗ — с 1 марта следующего года. Иные сроки установлены для отдельных положений законов.