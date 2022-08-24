Президент поддержал утилизацию упаковки ее производителями

Президент РФ Владимир Путин поддержал перенос ответственности за утилизацию упаковки на ее производителей, сообщили СМИ. Письмо с просьбой о применении новых принципов механизма расширенной ответственности производителей (РОП), в том числе об исключении специально созданных ассоциаций для выполнения нормативов утилизации отходов, было направлено вице-премьером Викторией Абрамченко. Генеральный директор Российского экологического оператора подтвердил, что президент поддержал реформу РОП, и объяснил, как новые правила снизят объемы отходов, направляемые на полигоны.

В письме зампреда Правительства говорится, что ответственность по утилизации всего объема выпускаемой упаковки следует установить с 1 января 2025 года, пока нормативы утилизации упаковки ограничены 10–45%.

«Президент поддержал реформу РОП. Во-первых, мы уйдем от неэффективного администрирования миллионов небольших предприятий, использующих упаковку, к эффективному администрированию производителей этой упаковки, которых насчитывается порядка 2,5 тысячи. Это существенно упрощает работу механизма РОП — как для надзорного органа, так и для самих субъектов РОП.

Во-вторых, было поддержано введение 100% нормативов утилизации для упаковки с 2025 года. Дается достаточно времени для адаптации к новым условиям: 2025 год — это комфортный срок. Плюс, предлагаемые нововведения учитывают текущую ситуацию экономическую. Установленные президентом национальные цели по достижению 100% обработки и снижению захоронения вдвое к 2030 году будут достигнуты», — сказал Денис Буцаев.

Еще один момент, на который обратил внимание Буцаев, это роль ассоциаций в исполнении РОП. По его мнению, они показали свою неэффективность, а их отсутствие позволит обелить рынок.

«В-третьих, поставлена окончательная точка в вопросе участия специально созданных ассоциаций в исполнении РОП. Этот вариант исполнения обязанности товаропроизводителей по утилизации давно показал свою неэффективность. Исключение ассоциаций из механизма РОП позволяет обелить его и избавиться от практики липовых сертификатов и якобы утилизации, которая происходит только по документам, а на деле отходы выбрасываются на свалку, а не перерабатываются», — добавил глава РЭО.