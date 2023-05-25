Экология 25 мая 2023, 13:32 Президент наделил РЭО полномочиями оператора ФГИС «Экомониторинг»

Читать 360tv в

Благодаря системе граждане и организации смогут узнавать о состоянии окружающей среды, а органы власти принимать эффективные решения по устранению экологических проблем.

Президент РФ подписал указ о наделении Российского экологического оператора функцией оператора федеральной государственной информационной системы состояния окружающей среды (ФГИС «Экомониторинг») с 1 марта 2024 года.

Реклама

«Президент подписал указ, по которому с марта следующего года РЭО станет оператором информационной системы „Экомониторинг“. Органы государственной власти и местного самоуправления, организации и граждане смогут узнавать через нее об экологической ситуации в нашей стране, в том числе о загрязнении воздуха, почв, водных объектов, а также лесных пожарах. Система также поможет видеть вероятные изменения состояния окружающей среды, прогнозировать их, анализировать причины этих изменений. Благодаря системе, которая обеспечит предоставление полной, достоверной и доступной информации о текущем состоянии компонентов окружающей среды, органы власти смогут принимать оперативные и наиболее эффективные решения в области экологии», — сообщил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

После принятия соответствующего закона, ФГИС «Экомониторинг» будет включать в себя подсистемы единой системы государственного экологического мониторинга (15 видов государственного мониторинга), информацию о состоянии, загрязнении атмосферного воздуха, комплексной оценки и прогноза его состояния в рамках проведения эксперимента по квотированию выбросов загрязняющих веществ в городах-участниках эксперимента, о пожарной опасности в лесах и лесных пожарах. Указанный законопроект в ноябре прошлого года внесен в Государственную Думу Правительством Российской Федерации.

Посредством указанной информационной системы будет обеспечено информирование о причинах наблюдаемых и вероятных изменений состояния окружающей среды, прогнозирование состояния компонентов окружающей среды на основании моделирования и с учетом различных сценариев изменений.

«Определение РЭО оператором инфосистемы обусловлено опытом компании по созданию и эксплуатации информационных систем, в том числе электронной модели федеральной схемы обращения с твердыми коммунальными отходами, онлайн-сервиса „РЭО Радар“, через который можно сообщить о проблемах, связанных с обращением с отходами, а также необходимостью создания единой цифровой платформы, позволяющей осуществлять комплексную аналитическую работу и агрегацию данных о компонентах окружающей среды, в условиях снижения текущих издержек администрирования», — отметил директор по нормотворческой деятельности и корпоративным вопросам РЭО Георгий Петришин.

Подписан Указ «О внесении изменений в Указ Президента Российской Федерации от 14 января 2019 г. № 8 „О создании публично-правовой компании по формированию комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами „Российский экологический оператор“. Он разработан с учетом рассматриваемого в Госдуме проекта федерального закона № 247 189−8 „О внесении изменений в Федеральный закон „Об охране окружающей среды“ и отдельные законодательные акты РФ», в соответствии с которым РЭО наделяется функциями оператора информационной системы.