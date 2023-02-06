Экология 06 февраля 2023, 18:35 Превышение содержания сероводорода в воздухе выявили в Челябинске

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Содержание сероводорода в воздухе Челябинска превысило допустимую норму. Показатель превысили в 1,7 раза. Об этом сообщил fedpress.ru со ссылкой на данные Минэкологии региона.

Показатель превысил норму в 1,7 раза. Нарушение заметили на проспекте Победы. В остальных частях города проблем с содержанием сероводорода не выявили.

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Жители города неоднократно жаловались на неприятный запах, написали «Новые известия».

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