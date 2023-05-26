Экология 26 мая 2023, 10:40 Премьера фильма РЭО об экономике замкнутого цикла прошла на НМЭК-2023

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Российский экологический оператор представил на X Невском международном экологическом конгрессе документальный фильм «Что такое экономика замкнутого цикла?». Фильм создавался совместно с Первым каналом.

«„Что такое экономика замкнутого цикла?“ — это не просто название фильма, а один из важнейших вопросов современности и тема, занимающая сегодня ведущее место в глобальной мировой повестке. Главная цель проекта, на мой взгляд, достигнута — значимость циркулярной экономики отражена в полной мере. Чтобы решить фундаментальные задачи в сфере обращения с отходами, важно изменить мышление в сторону сортировки, переработки и повторного использования максимального количества отходов. Это ключ к новому качеству жизни для нас, наших детей и внуков. Поэтому данный проект несёт в себе высокую просветительскую ценность», — отметил глава РЭО Денис Буцаев.

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В фильме снялись вице-премьер Виктория Абрамченко, путешественник Федор Конюхов, депутат Госдумы Николай Валуев, актриса и телеведущая Юлия Высоцкая, а также губернатор Иркутской области Игорь Кобзев, представители Правительства Краснодарского края.

«Недавно завершились съемки документального фильма, в которых я принимала участие. Он о том, как важно жить осознанно и отказаться от бездумного перепотребления. Проект познавательный и, по-моему, очень своевременный. <…> И что важно: команде удалось доступно рассказать о циркулярной модели экономики. Это когда как можно больше отходов возвращаются в нашу жизнь в виде новых изделий, чтобы их использовали повторно. Проблему уже решают на уровне государства. Есть одноименный федпроект. Инициатив очень много. Например, одна из них — по стране строятся 8 экотехнопарков для переработки отходов и производства из вторсырья. Благодаря им, например, старые автопокрышки будут использовать при строительстве дорог, а просроченную еду — для производства кормов. Чтобы вникнуть глубже, смотрите фильм. Хорошая получилась работа. Скоро на Первом», — отметил Высоцкая.

«Я уже много говорил о загрязнении Мирового океана — в Тихом океане даже есть реальный плавающий остров из пластикового мусора. Я его видел своими глазами. Проблема есть, и важно что-то делать уже сейчас, чтобы предотвратить катастрофу в будущем. Поэтому принял решение участвовать в съемках этого фильма. Вред перепотребления куда серьезнее, чем нам кажется. Решением проблемы, к счастью, уже занимается государство. <…> Погрузиться в проблематику поможет фильм. После премьерного показа могу сказать, что наша совместная работа удалась и, надеюсь, эта картина даст хорошую пищу для размышлений всем, кто посмотрит», — сказал Конюхов.

«Съемочная группа посетила около 15 объектов по обращению с отходами, были взяты интервью у известных экологов и представителей власти. Съемки проходили на Байкале, в Арктике, на Черном море. При создании фильма использовались кадры с действующих предприятий по переработке пластика, макулатуры, электролома, текстиля», — отметил PR-директор Департамента коммуникаций РЭО Дмитрий Бойко.