Экология 31 августа 2023, 00:52 Премьер-министр Японии съел морепродукты, выловленные у АЭС «Фукусима» Kyodo: японские министры съели морепродукты, выловленные у «Фукусимы» Pxhere

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Премьер Японии Фумио Кисида и несколько министров съели морепродукты, выловленные в море недалеко от атомной электростанции «Фукусима». Об этом сообщило японское издание Kyodo.

Кисида съел сашими с морским окунем, камбалой и осьминогом пойманными в районе Фукусимы. Таким образом японские власти пытаются убедить японцев, а заодно весь мир в безопасности морепродуктов, выловленных в море недалеко от АЭС.

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В конце августа оператор аварийной атомной электростанции «Фукусима-1» начал сброс воды с АЭС в океан. Перед сбросом воду очистили от всех радионуклеотидов, за исключением трития — радиоактивного изотопа водорода.

В июле главное таможенное управление Китая объявило об ограничении на ввоз продуктов из 10 регионов Японии в связи с решением японских властей о сбросе воды с АЭС «Фукусима-1» в океан.