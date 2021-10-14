Предварительные итоги мусорной реформы подвели на РЭФ

Реформу обращения с твердыми коммунальными отходами обсудили участники Российского экологического форума. На мероприятие собрались специалисты со всей страны и ведущие спикеры. На пленарном заседании вице-премьер Виктория Абрамченко, министр природных ресурсов Александр Козлов и генеральный директор ППК «Российский экологический оператор» Денис Буцаев рассказали о проведенных мероприятиях за два года и обсудили дальнейшие шаги.

На сегодняшний день новую систему обращения с ТКО внедрили 82 региона, где работают 176 операторов. Это позволило охватить 96,5% всего населения страны услугой по вывозу мусора. К октябрю 2021 года объемы отправляемых на обработку отходов составили 29 миллионов тонн, еще шесть миллионов тонн уходит на утилизацию. Почти треть всего собранного мусора уходит на сортировку, еще 6% отправляют в переработку.

Российский экологический оператор согласовал с регионами территориальные схемы обращения с отходами. В систему включили действующие места утилизации, сортировки и переработки, зоны действия операторов, а также маршруты 18 тысяч мусоровозов. Система позволит проследить путь мусора по датчикам системы ГЛОНАСС, установленных на машинах. Схему направили на утверждение правительства.

Одним из главных вопросов пленарного заседания стало привлечение частных средств в развитие инфраструктуры для обращения с отходами. Российский экологический оператор может использовать три меры поддержки для потенциальных инвесторов: входить в уставной капитал, становиться поручителем по кредитам, а также выкупать облигации.

Последний пункт поддержки оказался очень популярен. Инвесторы начали вкладывать средства в создание инфраструктуры. До конца этого года в России будет поддержано строительство 13 новых объектов обращения с отходами на общую сумму 30 миллиардов рублей. Российский экологический оператор со своей стороны покроет часть затрат на 6,2 миллиарда рублей.

Всего к 2030 году планируется построить 950 объектов по переработке мусора общей мощностью 94 миллиона тонн. Большая часть отходов пойдет на переработку,

В ходе проведения реформы к 2030 году планируется довести мощности обращения с отходами до 94 миллионов тонн. Из них большая часть (47 миллионов тонн) пойдет на переработку, 11,7 миллиона тонн — на компостирование, 2,9 миллиона тонн — на производство топлива. Для реализации этого проекта планируется привлечь 430 миллиардов рублей.

Федеральная антимонопольная служба снимет ограничение с региональных операторов. Они смогут самостоятельно устанавливать контейнеры для сбора отходов, направляя на эти цели более 1% валовой выручки. Правительство направит в 46 регионов один миллиард рублей на закупку контейнеров для раздельного сбора мусора. Потребность в таких баках сейчас в пять раз выше, всего необходимо приобрести около 722 тысяч единиц.

Готовится к принятию закон о расширенной ответственности производителей (РОП), в рамках которого производителей обяжут на 100% отвечать за утилизацию упаковки, в том числе посредством уплаты экосбора по принципу «загрязнитель платит». Чем более экологичная упаковка, тем ниже ставка экосбора, а собранные средства идут на развитие инфраструктуры по обращению с отходами, строительство новых мощностей по обработке и утилизации отходов.

Согласно нацпроекту «Экология», цель к 2030 году — сортировка 100% объема ТКО и снижение на 50% ТКО, которые направляются на полигоны. Вице-премьер Виктория Абрамченко представила регионы-лидеры, которые могут достичь этих показателей раньше срока.

Это Астраханская, Калининградская, Курская, Московская, Мурманская, Нижегородская, Пензенская, Саратовская, Сахалинская, Тульская, Тюменская, Ярославская области и Ханты-Мансийский автономный округ. По словам зампреда правительства, уже до 2024 года выполнить поставленные задачи может половина регионов России.

Подводя итог прошедшего форума глава «Российского экологический оператор» Денис Буцаев рассказал, что за два года проведения реформы удалось достичь значительных результатов.

«Создано 105 объектов инфраструктуры, и к октябрю этого года у нас уже есть 260 объектов обработки мощностью более 29 миллионов тонн. Сортировка в нашей стране достигла 30%, но к 2030 году мы должны дожать этот показатель до 100%.

В отношении целевых показателей мы идем опережающими темпами, это связано с тем, что сортировка у нас имеет источник возврата инвестиций. Задача РЭО здесь как института развития — привлечь максимальный объем частных инвестиций. На площадке РЭФ я обратился к регионам, чтобы те активнее предлагали проекты. На данный момент мы получили 53 заявки. В этом году профинансируем 13 объектов на 6,2 миллиарда рублей. При этом к 2030 году нам необходимо ввести в эксплуатацию 950 объектов», — рассказал Буцаев.

Он напомнил, что это первый Российский экологический форум, который собрал специалистов в области переработки отходов. Положительные отзывы участников доказали, что такое мероприятие очень востребованное.

«Мы получили множество положительных отзывов от участников, в то же время учли нюансы в плане организации, в следующие разы будем брать новые высоты. Хочу поблагодарить участников форума, а также СберУниверситет за прекрасную площадку, на которой мы развернули интересные и важные дискуссии, касающиеся отрасли», — подчеркнул глава Российского экологического оператора.

Вице-премьер Виктория Абрамченко положительно оценила проведение РЭФ, на площадке которого состоялась живая дискуссия с банковским и бизнес-сообществом, главами регионов. По ее мнению, такие собрания должны проводиться регулярно.

«Я считаю, что такой форум должен проводиться на постоянной основе, потому что нам еще предстоит очень много сделать в сфере реформы обращения с твердыми коммунальными отходами. Вы знаете, что твердыми коммунальными отходами наши интересы не ограничиваются — есть еще огромное количество промышленных отходов, которыми точно так же нужно заниматься в рамках экономики замкнутого цикла», — сказала Виктория Абрамченко.

Российский экологический форум проходил 12 и 13 октября на территории СберУниверситета в Московской области. Его участниками стали отраслевые специалисты, представители госаппарата и предприниматели.