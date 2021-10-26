Челябинцев предупредили о похолодании

Похолодание вновь придет в Челябинскую область. Также в регионе пойдет снег и образуется гололед. Об этом сообщило URA.ru со ссылкой на прогноз регионального гидрометцентра.

«В ночь на 26 октября будет облачно с прояснениями. Ожидаются небольшие осадки в виде дождя, переходящего в снег. В отдельных районах гололедные явления, которые сохранятся в отдельных районах и днем», — заявили в ведомстве.

Стоит ожидать дождь со снегом и 27 октября. Кроме того, мокрый снег пойдет и 28 октября. Температура будет держаться на отметке в один-семь градусов. Ночная составит 5-6 градусов.