Предстоящая неделя в столицу и Подмосковье принесет тепло и дожди

Новая неделя в московском регионе начнется с дождей. По прогнозу синоптиков, выпадет треть от месячной нормы осадков. Ээто примерно два ведра дождевой воды, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Самыми теплыми будут понедельник, 13 июня, и вторник, 14 июня. Температура воздуха прогреется в эти дни до +25…+28 градусов, уточнил специалист в комментарии РИА «Новости».

«Прошумят ливни, прогремят грозы с общим количеством осадков до 21 миллиметра, что составляет два ведра дождевой воды или почти треть от всей месячной нормы. Пик осадков придется на вторую половину дня», — сказал Тишковец.

В ночь на среду, 15 июня, из-за прохождения холодного фронта с небольшим дождем температура воздуха в дневные часы немного упадет и составит +18…+23 градусов.

В четверг положение изменит антициклон, столбики термометров поднимутся до +19…+24 градусов. В пятницу и в выходные дни температурный фон не изменится, однако днем небо заволокут кучево-дождевые облака. По мнению синоптика, в целом неделя обещает быть умеренно теплой.