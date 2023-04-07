Экология 07 апреля 2023, 14:50 Представители РЭО вошли в состав экспертов АСИ по направлению «Экология»

Читать 360tv в

В ходе экспертизы будут выявлены лучшие практики и решения для региональных органов власти и бизнеса в сфере экологии.

Специалисты Российского экологического оператора вошли в состав экспертов по направлению «Экология» на платформе Агентства стратегических инициатив «Смартека».

Реклама

«Эксперты РЭО будут оценивать проекты, направленные на достижение национальных целей в части экологии. Среди них практики и решения, связанные с обращением с отходами, экопросвещением, климатической адаптацией, восстановлением и защитой окружающей среды. Основной целью экспертного пула является обеспечение экспертной оценки практик и решений, поступающих на платформу „Смартека“», — сообщил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

Пул экспертов определит приоритетные для тиражирования практики и решения, подготовит предложения по совершенствованию существующих практик социально-экономического развития и нормативной правовой базы на федеральном и региональном уровнях.

«Критериями отбора лучших экологических практик станут: новизна, актуальность проблемы, эффективность, тиражируемость, общественная значимость, охват, измеримость результатов.» — сообщил заместитель генерального директора Алексей Буров.

Совещание Автономной некоммерческой организации «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» и Министерства природных ресурсов и экологии РФ по организации совместной работы по отбору, экспертной оценке и тиражированию лучших практик в субъектах РФ состоялось 28 марта. Помимо представителей РЭО в нем приняли участие ФГБУ «РФИ Минприроды России», Российское экологическое общество, ФГБУ «ВНИИ Экология» и Ассоциация содействия экономике замкнутого цикла «Ресурс».

«Смартека» — это сервис поиска лучших региональных практик для органов власти, государственных и муниципальных учреждений, а также предпринимателей и некоммерческих организаций. Платформа создана по поручению Президента Российской Федерации № Пр-1186 от 2 июля 2019. https://smarteka.com/about