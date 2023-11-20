Экология 20 ноября 2023, 13:24 Представители РЭО рассказали об инструментах пиара в экологии на форуме «Экосистемы» в Липецке РЭО

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Участникам семинара-совещания Всероссийского экологического общественного движения «Экосистема» в Липецкой области рассказали об инструментах коммуникации в сфере экологии. Заместитель PR-директора по маркетинговым коммуникациям Российского экологического оператора Елена Энгельс провела мастер-класс для региональных отделений волонтерского движения по работе с региональными СМИ.

«Освещение экологический повестки невозможно представить без активной коммуникации со всеми теми, кого она затрагивает. А вопросы экологии касаются каждого, поэтому важно поддерживать коммуникацию как с гражданами, так и с представителями СМИ, общественности, бизнеса. РЭО использует различные инструменты коммуникации и готов поделиться этим опытом с волонтерским сообществом, которое находится в авангарде экологических реформ, включая реформу обращения с отходами и формирование экономики замкнутого цикла», — отметил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

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Представитель РЭО рассказал участникам семинара о типах контента, подготовке пресс-релизов, ведении каналов в различных социальных сетях и общении с местными СМИ публично-правовой компанией.

Участниками события стали 110 лидеров экологического сообщества России из разных регионов России, а также руководители федеральных органов государственной власти, представители бизнеса и госкорпораций. Организаторами мероприятия выступили Правительство Липецкой области и Движение «Экосистема».

В рамках мероприятия состоялось ток-шоу «Как я позеленел», открытая лекция «Управление через любовь» от губернатора Липецкой области Игоря Артамонова, экскурсии на предприятие по производству картона «Л-ПАК», на особую экономическую зону промышленно-производственного типа «Липецк» и в историческую часть города.

Также в рамках семинара прошли пленарная сессия «Регионы — силы: совместная работа над общей целью», сессия «Возможности для молодежи в экологических проектах России», стратегическая сессия по развитию региональных отделений Движения, где представители из разных субъектов России наметили общее видение по масштабированию экологической деятельности в регионах.

«Одно из самых активных отделений Движения — в Липецкой области: активисты включаются во все флагманские проекты и имеют свою насыщенную повестку. Благодаря активной позиции самих ребят и поддержке со стороны профильных органов, такое успешное сотрудничество позволяет развивать позитивную экологическую повестку в регионе. Подобными успешными кейсами поделились представители разных региональных отделений, чтобы сформировать общие эффективные механизмы по развитию всех региональных представительств Движения», — рассказал сопредседатель всероссийского экологического движения «Экосистема» Андрей Руднев.

Активисты по итогам семинара представили экспертной комиссии разработанные предложения по улучшению работы региональных отделений Движения. Каждая команда защитила разработанную стратегию перед экспертами из общественных и экологических организаций и получила обратную связь.