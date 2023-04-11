Экология 11 апреля 2023, 11:39 Представители РЭО приняли участие в бизнес-форуме «Россия — Вьетнам: перспективные сферы сотрудничества» в Ханое

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Сотрудничество России и Вьетнама в области экономики замкнутого цикла обсудили 6 апреля на бизнес-форуме «Россия — Вьетнам: перспективные сферы сотрудничества» в Ханое. Представители Российского экологического оператора, отвечающего за формирование в РФ циклической экономики, приняли участие в форуме и провели ряд деловых встреч.

«На пленарной сессии форума „Россия — Вьетнам“ были подняты вопросы развития экономики замкнутого цикла и обмена опытом в этой области между Россией и Вьетнамом. Пул представителей РЭО принял участие в форуме и провел ряд важных деловых встреч, в том числе с представителями вьетнамского бизнеса. Достигнуты договоренности об обмене опытом, а также о рассмотрении возможности использования российских технологий во Вьетнаме», — сообщил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

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Пленарную сессию форума с приветственным словом открыли вице-премьер Правительства Социалистической Республики Вьетнам г-н Чан Хонг Ха и заместитель председателя Правительства Российской Федерации Дмитрий Чернышенко. Господин Чан Хонг Ха отдельно отметил необходимость сотрудничества с Россией в области экономики замкнутого цикла.

Также на пленарной сессии форума выступил заместитель Министра экономического развития Российской Федерации Владимир Ильичев. Он обратил внимание на взаимовыгодное развитие циклической экономики и отметил, что российские технологии по переработке отходов являются передовыми и могут использоваться при строительстве новых объектов по обращению с отходами во Вьетнаме.

Форум «Россия — Вьетнам: перспективные сферы сотрудничества» был приурочен к 24-му заседанию Межправительственной Российско-Вьетнамской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству.