Экология 02 июня 2023, 17:32 Представители РЭО и компаний-утилизаторов обсудили законопроект о РОП в Госдуме

Читать 360tv в

Законопроект о расширенной ответственности производителя (РОП) обсудили на расширенном рабочем совещании Комитета по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Госдумы 1 июня. Представители Российского экологического оператора приняли участие в заседании и ответили на вопросы по законопроекту.

Реклама

«РОП занимает важное место в переходе к экономике замкнутого цикла. Это фундаментальный экономический механизм, который может стать драйвером в развитии циркулярной экономики. Проделав колоссальную работу, природоохранный блок Правительства во главе с вице-премьером Викторией Абрамченко, невзирая на серьезную и острую оппозицию, разработал изменения в законодательство. В апреле Правительство внесло в Государственную Думу законопроект о реформе РОП. Мы приступили к обсуждению документа непосредственно в рамках предстоящих чтений. На прошедшем заседании слово взяли представители компаний-утилизаторов, производителей. Мы постарались дать полные разъяснения по грядущим изменениям в законодательстве», — отметил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

Зампредседателя Комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Александр Коган уточнил, что в первом чтении рассматривается концепция законопроекта и его принципы. Окончательно он готовится к принятию во втором чтении уже с учетом поправок, поэтому на данном этапе идет основная подготовка. В третьем чтении принимаются технические правки.

Директор Департамента государственной политики и регулирования в сфере обращения с отходами производства и потребления Минприроды РФ Андрей Федотовский напомнил о ключевых положениях законопроекта. Среди них установление с 2027 года полной ответственности производителей и импортеров за утилизацию всего объема выпущенной упаковки, которая является основным загрязнителем в общей массе образуемых отходов. Законопроектом предусматривается, что нормативы по утилизации упаковки повышаются поэтапно и в 2025 году составят 55%, в 2026-м — 75% и с 2027-го — 100%.

Директор по устойчивому развитию РЭО Игорь Забралов прокомментировал данное положение законопроекта, касаемое упаковки, и также дал разъяснения по нормативам утилизации товаров.

«Изначально мы шли в Правительство с такой позицией, вносили законопроект именно со стопроцентным нормативом. Но дело в том, что бизнес попросил с учетом внешнеэкономического давления и сложившейся ситуации сделать введение норматива поэтапно. К сожалению, экономические факторы заставляют нас поступить именно так. Что касается товаров, то в этом же перечне РОП помимо упаковки есть товары, шины, электроника, текстиль и все прочее. На них также действуют нормативы утилизации. И Правительством Российской Федерации принято решение о том, что нормативы утилизации по этим видам товаров будут ежегодно повышаться соответствующим актом Правительства», — сказал Игорь Забралов.

На совещании также обсудили методику расчета экосбора, понижающий коэффициент, опыт зарубежных стран в применении РОП и прочее. По итогам совещания все замечания, предложения и вопросы будут учтены и соотнесены с положениями законопроекта. Со стороны Российского экологического оператора и Минприроды РФ при необходимости будут даны пояснения.