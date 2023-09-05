Экология 05 сентября 2023, 15:46 Представители отрасли ТКО поддержали проверки 700 мусорных компаний РЭО

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Депутат Госдумы РФ, замглавы комитета по экологии Александр Коган и глава Российского экологического общества Рашид Исмаилов поддержали проверку почти 700 компаний в сфере обращения с отходами. Инициатором проверок стал Российский экологический оператор, указавший на отсутствие систем весового контроля, необходимых для учета поступающих на объекты отходов.

«Основная проблема перехода на новую систему обращения с отходами — это старые объекты и старые принципы работы, от которых некоторые участники индустрии упорно не желают отказываться. Современные технологии сортировки, переработки полезных ресурсов и органики, которая превращает полигон в биореактор с выделением свалочного газа и фильтрата, методы снижения объемов захоронения — все это просто невозможно без объективной системы учета. Это азы. Как в математике невозможно освоить тригонометрию, не разобравшись с таблицей умножения, так и в сфере обращения с отходами без базовой информации реформу не завершить», — считает зампредседателя комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Александр Коган.

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Он убежден, что четкую и прозрачную систему контроля построить не вызовет сложностей даже на старых объектах. Для этого нужны камеры видеонаблюдения, весы, которые будут фиксировать загрузку мусоровозов на въезде и выезде с полигонов, и все это — под контролем автоматической системы фиксации. Любое вмешательство в работу этой системы — «красный флаг» для надзорных органов, отметил Коган.

«Необходимо добиться, чтобы этот механизм работал по всей стране, чтобы каждый килограмм отходов, поступивших на полигон, был учтен. Только имея объективную информацию, можно построить по-настоящему эффективную систему», — добавил депутат.

Рашид Исмаилов также указал на необходимость прозрачности деятельности участников отрасли по обращению с отходами.

«Реформа чистоты набирает обороты. Одно из условий ее эффективности — строгое соблюдение закона и прозрачность деятельности участников отрасли. Владельцы объектов должны обеспечить достоверность данных по объему отходов, это их ответственность. Считаю, что госконтроль в отрасли должен быть постоянным, нужно выявлять недобросовестных предпринимателей. Без этого сделать рынок прозрачным будет сложно», — сказал он.

Владельцы объектов обязаны устанавливать системы измерения массы твердых коммунальных отходов (ТКО) с 15 июня 2017 года. Генеральный директор РЭО Денис Буцаев обратился к вице-премьеру Виктории Абрамченко и попросил дать поручение по выявлению недобросовестных организаций.

«По нашим данным, системы весового контроля не установлены на более чем 500 объектах по обращению с ТКО. Однако установка оборудования на данных объектах просто необходима, ведь как иначе определить, сколько отходов поступило на объект, и как правильно все посчитать, чтобы это корректно отразилось в платежках. Без весов, получается, приходится верить на слово недобросовестным компаниям, которые реализуют непрозрачные схемы при учете отходов. Весы на данный момент являются единственным инструментом, позволяющим объективно измерить количество отходов», — отметил глава РЭО Денис Буцаев.

Зампредседателя Правительства РФ поручила Росприроднадзору совершить профилактические визиты 697 компаний в период с 1 сентября 2023 года по 1 марта 2024.