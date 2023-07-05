Экология 05 июля 2023, 15:41 Представители «Магнита», Сбера и ДОМ.РФ вошли в Совет по устойчивому развитию РЭО Российский экологический оператор

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Российский экологический оператор утвердил 3 июля 2023 года новый состав Экспертного совета по устойчивому развитию. В него вошли представители институтов развития, банков, розничных торговых сетей, университетов, экспертных и юридических организаций, некоммерческих ассоциаций и центров.

«Сотни российских компаний уже интегрировали в свою деятельность факторы ESG. Для нас, в РЭО, это важнейшие составляющие устойчивого развития. Наши цели охватывают десятилетие — сортировка 100% отходов и снижение количества захоронений в два раза к 2030 году. Мы заинтересованы в поиске и поддержке решений на долгосрочный период с качественным экспертным сопровождением», — прокомментировал запуск нового состава Экспертного совета генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

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В состав совета вошли эксперты, которые имеют большой опыт реализации проектов и программ в сфере устойчивого развития, климатической повестки и привлечения зеленого финансирования. Среди них крупнейшие банки: заместитель председателя правления ПАО «Совкомбанк» Михаил Автухов, управляющий директор — руководитель Центра ГЧП ПАО Сбербанк Анна Багинская, заместитель Председателя правления АО РСХБ Анна Кузнецова, директор подразделения «Устойчивое развитие» АО «ДОМ.РФ» Марина Слуцкая.

В состав также вошли представители вузов: проректор Российского экономического университета им. Г. В. Плеханова Виталий Минашкин, директор Института экологии РУДН имени Патриса Лумумбы Елена Савенкова, директор Института международной торговли и устойчивого развития МГИМО Владимир Саламатов.

Представителями ретейла в составе совета выступили директор по устойчивому развитию X5Group Мария Подкопаева, руководитель управления по устойчивому развитию ПАО «Магнит» Надежда Галактионова.

Членами совета также стали руководитель Экспертно-аналитической платформы ИНФРАГРИН ООО«Экспертное агентство „Открытые коммуникации“ Светлана Бик, генеральный директор ООО „Экополис Сертификация и Сервис“ Вячеслав Вековцев, исполнительный директор Ассоциации содействия экономике замкнутого цикла „Ресурс“ Валерия Гулимова, руководитель Департамента инвестиционного развития и фондов РЭО Евгений Барзыкин, руководитель Центра моды и дизайна (Всероссийский музей декоративного искусства) Анастасия Крылова, гендиректор юридической фирмы „ЛЕКАП“ Михаил Малиновский, заместитель руководителя Центра устойчивого развития Института ВЭБ Сергей Семенцов.

Председателем Экспертного совета вновь назначена руководитель экспертно-аналитической платформы «Инфраструктура и финансы устойчивого развития» Светлана Бик.

«Сфера обращения с отходами не только сама по себе находится среди ключевых тем устойчивого развития — она также является маркером ответственного производства и потребления по всей цепочке от производителя любой продукции до потребителя любого типа. Поэтому интеграция факторов ESG, которые являются маркерами социально-экологических приоритетов в управлении, становятся вызовом для всей отрасли. Я уверена, что высокий уровень компетенций членов обновленного состава Экспертного совета по устойчивому развитию будет востребован и РЭО, и компаниями отрасли», — считает Светлана Бик.

В задачи Совета входит консультационная, методическая и информационно-аналитическая поддержка вопросов устойчивого развития и ESG-трансформации отрасли по обращению с твердыми коммунальными отходами и вторичными ресурсами.