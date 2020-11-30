Представители Apple ответили на обвинения в выбросе электронных отходов

Ранее компания сообщила, что не будет включать указанные устройства в комплект, объясняя это заботой об окружающей среде. При этом, согласно отчету экспертов, в мире растет число электронных отходов. Великобритания попросила Apple помочь избавиться от них, информирует ИА Nation News.

В ответ на данные отчета представители корпорации заметили, что Великобритания не учла все действия Apple. Производители техники подчеркнули, что в последней серии телефонов были использованы в том числе перерабатываемые материалы.