Представитель WWF России отметил слабые места плана адаптации к изменениям климата
Руководитель программы «Климат и энергетика» Всемирного фонда дикой природы (WWF) России Алексей Кокорин признал достоинства плана адаптации к изменениям климата. Однако его насторожила неопределенность сроков введения его в школьную программу. Об этом сообщило РИА «Новости».
План действий первого этапа адаптации к изменениям климата в начале января утвердил кабинет министров.
Среди минусов этого плана Кокорин выделил отсутствие среди авторов плана Минтруда и Федеральной миграционной службы. По мнению эксперта WWF, необходимо отслеживать связь между миграцией в Россию и климатическими факторами.
Кроме того, он отметил, что требуется обозначить дату, когда информацию об изменении климата внесут в федеральный стандарт образования.
Как сообщило ИА «Невские новости», Кокорин связал с климатическими изменениями ухудшение состояния здоровья жителей страны.
Эксперт подчеркнул, что готовят третий оценочный доклад о климатических изменениях на территории РФ в 2022 году.