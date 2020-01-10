Представитель WWF России отметил слабые места плана адаптации к изменениям климата

План действий первого этапа адаптации к изменениям климата в начале января утвердил кабинет министров.

Среди минусов этого плана Кокорин выделил отсутствие среди авторов плана Минтруда и Федеральной миграционной службы. По мнению эксперта WWF, необходимо отслеживать связь между миграцией в Россию и климатическими факторами.

Кроме того, он отметил, что требуется обозначить дату, когда информацию об изменении климата внесут в федеральный стандарт образования.

Как сообщило ИА «Невские новости», Кокорин связал с климатическими изменениями ухудшение состояния здоровья жителей страны.

Эксперт подчеркнул, что готовят третий оценочный доклад о климатических изменениях на территории РФ в 2022 году.