Представитель Гидрометцентра РФ: лето будет жарким и неоднородным в Москве

Специалист отметил, что делать прогноз на долгий срок сложно, но он уверен в том, что лето в Москве будет жарким и неоднородным.

«Будут не только периоды очень высокой температуры, но и понижения температуры с осадками. Когда будут эти периоды, можно будет спрогнозировать не раньше, чем за несколько дней до их наступления», — приводит слова Вильфанда «Царьград».

Он объяснил, что большое количество осадков выпадает из-за стыка двух воздушных масс. Происходит фронтальный раздел и создаются условия «для естественной взрывной конвекции».