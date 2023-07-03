Экология 03 июля 2023, 15:11 Представитель Ассоциации по экономике замкнутого цикла вошел в Комиссию по экологии при Правительстве РФ

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Исполнительный директор Ассоциации содействия экономике замкнутого цикла «Ресурс» Валерия Гулимова вошла в состав Правительственной комиссии по вопросам природопользования и охраны окружающей среды. Постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Ассоциация была создана при поддержке Российского экологического оператора, в нее входит более 120 компаний.

«Правкомиссия была создана в качестве координационного органа. На его базе федеральные органы, органы исполнительной власти субъектов РФ работают над созданием условий для устойчивого развития в сферах природопользования и охраны окружающей среды. Уверен, что участие в Комиссии „Ресурса“, Ассоциации, объединяющей множество игроков отрасли обращения с отходами и смежных отраслей, благотворно повлияет на принятие решение со стороны органов государственной власти», — отметил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

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«Ассоциация стартовала в своей работе с объединения региональных операторов по обращению с ТКО. И сейчас они представляют в нашем составе 65 регионов России. Однако, естественным образом, в кругу членских организаций сформировалась позиция — невозможно эффективно содействовать становлению отрасли по обращению с отходами, не выстраивая цепочек взаимодействия, многосторонней кооперации, комплексного партнерства. Запуск федерального проекта „Экономика замкнутого цикла“ послужил стартом для изменений. Теперь в состав Ассоциации „Ресурс“ входят и переработчики, и объекты обработки и размещения отходов, компании-сборщики и переработчики различных видов вторичных ресурсов, разработчики софта и интеграторы. Многие компании сами приступили к диверсификации своего бизнеса или ищут партнеров для обеспечения максимально полного цикла обращения с отходами. Такой подход доказал свою эффективность. Это обеспечивает объективный взгляд и реальную возможность решать проблемы отрасли», — сказала Гулимова.

В состав комиссии также вошли вице-президент Российской академии наук Сергей Алдошин, заместитель министра промышленности и торговли Михаил Юрин, заместитель начальника управления «П» Службы экономической безопасности ФСБ России Игорь Шляков, заместитель министра транспорта Валентин Иванов, заместитель министра строительства и ЖКХ Алексей Ересько и другие должностные лица.

В задачи Комиссии входит координация действий органов власти, в том числе по вопросам государственной политики в области геологического изучения недр и воспроизводства минерально-сырьевой базы; государственной политики в сфере охраны окружающей среды, включая вопросы, касающиеся обращения с отходами производства и потребления, нормирования вредных воздействий на окружающую среду; государственного управления водохозяйственным комплексом Российской Федерации; сохранения и эффективного использования лесных ресурсов и развития лесопромышленного комплекса; управления особо охраняемыми природными территориями; правового регулирования предоставления недропользователям права пользования участками недр, обеспечения рационального использования и охраны недр.