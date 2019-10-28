Предпринимателей Подмосковья обяжут платить за вывоз мусора

Подмосковных предпринимателей обяжут платить за вывоз мусора. Масштабные проверки уже идут полным ходом.

На этот раз проверяющие органы нагрянули в городской округ Красногорск. Поводом для подобных рейдов стали неоднократные жалобы жителей. Контейнерные площадки, по их словам, нередко заполнены отходами из коммерческих нежилых помещений. При этом, деньги за коммунальную услугу вынуждены платить рядовые граждане. Как показала проверка из двадцати бизнесменов, у 16 не оказалось договора на вывоз ТКО.

«Были выписаны Госадмтехнадзором уведомления. Соответственно организациям сделают разъяснения о том, что нужно иметь договоры согласно федеральному закону, который вступил в силу 1 января 2019 года. У всех мусорообразователей должны быть договоры с региональным оператором», — сказал Рустам Рзаев, начальник управления по обращению с отходами министерства ЖКХ Московской области.

Как отметили в министерстве ЖКХ, всем предпринимателям дадут пояснения и окажут квалифицированную помощь.