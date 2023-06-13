Экология 13 июня 2023, 10:54 Предприятия по утилизации отходов пенополистирола и стеклотары на 3 250 тонн построят в Приморье

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Производства расположатся на территории экопромышленного парка в Надеждинском муниципальном районе Приморского края

Объекты по утилизации пенополистирола и пенополиэтилена мощностью до 250 тонн в год и по утилизации стеклотары до 3 000 тонн в год — появятся в экопромышленном парке в Надеждинском муниципальном районе Приморского края. Потенциальные резиденты уже приступили к предпроектным работам, основываясь на проектных решениях экопромышленного парка, сообщил Российский экологический оператор.

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«Потенциальные резиденты экопромышленного парка в Приморском крае — „Экопромпродукт“ и „Эко-Сервис“ — планируют создать на территории парка производственные комплексы по таким направлениям, как утилизация пенополистирола и пенополиэтилена, мощностью до 250 тонн в год, с производством вторичного полистирола и полиэтилена, гранул вторичного полистирола и полиэтилена, плит теплоизоляционных; а также утилизация стеклотары, мощностью до 3 000 тонн в год, с производством гранул пеностекла», — сообщил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

«На сегодняшний день продукция объектов потенциальных резидентов довольно востребована в строительстве. Устойчивость вторичного полистирола к солнечному свету позволяет применять его для изготовления изделий, эксплуатирующихся на открытом воздухе. Устойчивость гранулированного пеностекла к горению позволяет эффективно использовать его в строительстве в качестве утеплителя. Вторичный полиэтилен обладает высокой температурой плавления, что необходимо при производстве водопроводных труб, кабельной изоляции, термоусадочных материалов», — отметил директор по технологиям РЭО Олег Шияновский.

«Наша общая задача — выполнение показателей нацпроекта „Экология“, снижение в разы объемов захораниваемого мусора. Но для этого нужно создать не просто соответствующие производства, а выстроить целое направление, начиная от сбора отходов и заканчивая их переработкой. И такая работа в Приморском крае идет, меры поддержки отрасли помогают это делать быстрее и эффективнее», — обозначила заместитель председателя Правительства региона Елена Пархоменко.