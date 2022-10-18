Предприятия по сортировке отходов могут разрешить строить ближе 15 км к аэродромам | 360°

Экология 18 октября 2022, 09:26 Предприятия по сортировке отходов могут разрешить строить ближе 15 км к аэродромам

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Собственники более 170 объектов обращения с отходами, расположенные вблизи аэропортов, в течение года проведут орнитологические экспертизы на предмет привлечения птиц. В Российском экологическом операторе сообщили, что сортировках могут разрешить находиться ближе 15 километров к аэродромам, и объяснили, почему это безопасно.

«Сейчас в правительстве рассматривается проект постановления, на который мы ориентируемся при планировании новой системы. Имеется в виду, что в части действующих объектов мы стараемся перейти на систему, когда старые полигоны, расположенные рядом с аэропортами, закрываем, а уже новые — создаем в других местах. Что касается объектов сортировки отходов, стоящих в 11 км от аэропортов, то учитывая, что это объекты закрытые, проблем с их функционированием нет. Опасности для воздушного сообщения они не создают, скопления птиц там отсутствуют. В связи с этим рассматривается предложение, которое может дать возможность определенные объекты располагать ближе 15 км при выполнении условий гарантирующих, что птиц на объекте не будет», — сказал генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

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Прежде всего, это должен быть закрытый объект с наличием устройств, обеспечивающих отпугивание птиц. Для всех таких объектов будут проводиться обязательные орнитологические обследования специализированными организациями. Они будут изучать, если ли на объекте птицы. Такие исследования должны будут проводиться для каждого объекта, который расположен на шестой подзоне.

«Таким образом, по каждому конкретному объекту — будет он находиться дальше в этой зоне или будет создаваться новый объект — окончательное решение будет приниматься по результатам орнитологического обследования. Всего до 1 сентября 2023 года планируется охватить около 170 объектов обращения с твердыми коммунальными отходами, пищевыми и биологическими отходами, в границах шестой подзоны приаэродромной территории», — отметил заместитель генерального директора по правовым вопросам и аналитическому сопровождению работы с федеральной схемой Алексей Макрушин.