Предприятие по утилизации медотходов в Дубне предложили переместить

Предприятие по утилизации медицинских и биологических отходов в Дубне предложили переместить. Такую инициативу предложил заместитель председателя правительства Московской области — министр экологии и природопользования региона Дмитрий Куракин во время эфира на телеканале «360".

Такое решение было принято после многочисленных жалоб местных жителей. По их мнению, утилизация такого рода отходов вблизи города опасна.

Компании «Пантеон» выкупила участок и мусоросжигающие установки у прежнего владельца - «СИС-натуральные ресурсы». Сейчас на территории предприятия мусора нет. Грунт, на котором он лежал еще весной, перекопан. А печи, в которых раньше шла утилизация отходов, и пульт управления - опечатаны. Территория обустроена. Место, где прошлый собственник недобросовестно хранил отходы, сейчас благоустроено — это просто площадка с песком.Тем не менее, жалобы жителей несколько дней назад появились снова.

«По регламенту мы обязаны проверить свое оборудование после приобретения. Мы восстановили полностью весь спектр фильтров. Все, что необходимо для работы. На дровах производили запуск установки. Дрова — это же не отходы. По факту из трубы шел пар, но так и должно быть. Это пар, никакого дыма здесь не было», — рассказал руководитель предприятия Иван Терентьев.

Дубна будет дышать свободно. Предприятие по утилизации медотходов закрыл Подробнее

Дмитрий Куракин отметил, что ситуация изначально была непростой. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил разобраться с последствиями правонарушений, допущенных предыдущим собственником. Оказалось, что прежний владелец, имеющий лицензию на работу с медицинскими отходами и площадку в промзоне, деятельность прекратил. Но при этом оставил беспорядок не только на собственном участке, но и на прилегающем.

«Мы сразу начали переговоры с компанией «Пантеон», которая приобрела этот комплекс. Компания повела себя исключительно добросовестно и сотрудничала с нами от первого дня до последнего. Территорию привели в порядок в короткие сроки, и деятельность по утилизации отходов не осуществлялась ни разу. С чем связано напряжение, которое возникло в последнее время? Это тот случай, когда действует инерция процесса. Негатив долго копился, грелся, закипал — и вот вылился и на «Пантеон», — рассказал Дмитрий Куракин.

Министр добавил, что за ситуацией пристально наблюдали, и когда появился дым, оперативно провели мероприятия Министерства экологии и природопользования. Там действительно сжигались дрова и осуществлялась протопка печей, чтобы они не утратили работоспособность.

В качестве решения проблемы министр предложил руководству компании пообщаться с местными жителями и при необходимости переместить деятельность компании на другую площадку.

«У нас есть территория и оборудование приличного качества, которое предназначено для переработки отходов. По обращению „Пантеона“ мы осуществляем подбор альтернативных земельных участков. Есть определенные требования, связанные с локацией, площадью и энергообеспечением. Я надеюсь, что мы в короткое время сможем предложить безболезненные для жителей Московской области варианты перемещения», — сказал Дмитрий Куракин.